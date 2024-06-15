Нагорных — о Митрюшкине: «Это сильный вратарь, он добавит конкуренции»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о подписании вратаря Антона Митрюшкина, перешедшего из «Химок».

«Это сильный вратарь. Мы уверены, что в тренировочном процессе у нас добавится конкуренции. Вратарская позиция у нас надёжная и на сегодняшний день заполнена», — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Митрюшкин провёл за «Химки» 14 матчей, в которых пропустил 15 голов и семь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, сейчас основным вратарём «Локомотива» является Илья Лантратов, который в своё время также перешёл в стан «красно-зелёных» из «Химок».