Нагорных: «Мнение, что Пиняев сбавил, не соответствует действительности»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об игре нападающего Сергея Пиняева.

Нагорных не согласился с мнением людей, которые считают, что 19-летний футболист сбавил в прошлом сезоне.

«В этом возрасте — в 17-19 лет — происходят определённые изменения. Надо становиться физически более крепким. Мнение, что он как-то сбавил в сезоне, не соответствует действительности. У него все идёт по плану, который соответствует его возрасту и квалификации», — цитирует Нагорных «РБ Спорт».

Также Нагорных отметил, что пока у «Локомотива» нет в планах продавать Пиняева.

В минувшем сезоне Пиняев провёл за «железнодорожников» 38 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.