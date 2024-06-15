Хомуха: «Латышонок может стать первым номером в «Зените»

Экс-тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха высказал мнение о переходе голкипера Евгения Латышонка из калининградской «Балтики» в петербургский «Зенит».

«Его взяли для глубины состава. Латышонок может стать первым номером в «Зените», если выиграет конкуренцию. Ему это по силам. В команде приблизительно равные по уровню вратари», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что Латышонок заключил с «сине-бело-голубыми» контракт на четыре года с возможностью пролонгации на один сезон. В прошлом сезоне голкипер сыграл 34 поединка за «Балтику», в которых пропустил 44 гола.