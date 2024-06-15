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Агент Горшкова отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»

15 Июня 2024 • 13:01 Комментировать

Агент Павел Андреев, который работает с защитником «Крыльев Советов» Юрием Горшковым, отреагировал на информацию о переходе футболиста в «Спартак».

«Горшков переходит в «Спартак»? У меня нет такой информации. Идут разные переговоры», - сказал Андреев «Матч ТВ».

Агент не дал какой-либо конкретики по будущему 25-летнего Горшкова, отметив, что пока что ничего не понятно.

Юрий Горшков оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 3 миллиона евро. В сезоне 2023/2024 защитник поучаствовал в 34 матчах, в которых записал на свой счёт четыре гола и два результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Павел Андреев Юрий Горшков ещё теги
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