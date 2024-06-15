Габулов оценил переход Сафонова в «ПСЖ»

Экс-вратарь московского «Динамо» и сборной России Владимир Габулов прокомментировал трансфер воспитанника «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».
«Это действительно громкий переход. Очень хорошо, что Сафонов смог перейти в «ПСЖ». У него есть шанс бороться за место в составе Конкуренция никогда не страшна, она должна стимулировать», - передает слова Габулова «РИА Новости».
Ранее было объявлено о трансфере 25-летнего вратаря в парижский топ-клуб. Сафонов подписал с чемпионом Франции пятилетнее трудовое соглашение. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.
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