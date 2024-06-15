В «Локомотиве» высказались о Дзюбе

Юрий Нагорных, председатель совета директоров московского «Локомотива», высказался об уходе из клуба 35-летнего нападающего Артёма Дзюбы.
«Артему нужна мотивация. Может быть, то, что «Локо» не предложил ему новый контракт, послужит для него очередной мотивацией. Уверен, мы Артема еще увидим. Он не сказал своего последнего слова», - передает слова руководителя «РБ Спорт».
Об уходе опытного бомбардира из московского клуба было объявлено в конце мая. Дзюба покинул «Локомотив» в связи с истечением срока трудового договора. В составе москвичей форвард провел 39 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.
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