Садыгов ответил на вопрос о переходе Заболотного в «Химки»

Бизнесмен Туфан Садыгов, который имеет отношение к подмосковным «Химкам», высказался о возможном трансфере центрфорварда столичного ЦСКА Антона Заболотного.

«Подробности не могу сказать. Наверное, занимаются этим. Но я не функционер клуба, не слежу», - передает слова бизнесмена «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Заболотный поучаствовал в 42 поединках за «армейскую» команду, отметившись 12 голами и четырьмя результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 900 тысяч евро.

По итогам прошлого сезона «Химки» поднялись в Премьер-лигу из первого дивизиона.