Агент Барбоза: «ПСЖ» решил купить Сафонова, потому что там поняли, что Доннарумме нужна достойная конкуренция»

Известный португальский агент Паулу Барбоза высказался о переходе российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ» из «Краснодара».

Официально о переходе Сафонова было объявлено вчера, 14 июня. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

«Сам факт того, что «ПСЖ» купил Сафонова, значит, что они считают его топ-игроком. «ПСЖ» решил купить хорошего вратаря, потому что там поняли, что Доннарумме нужна достойная конкуренция», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

Напомним, «ПСЖ» является действующим чемпионом Франции и полуфиналистом прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов. Сейчас место основного вратаря этой команды занимает итальянец Джанлуиджи Доннарумма.