В «Химках» высказались о возможном назначении Артиги

Николай Оленев, который является гендиректором подмосковных «Химок» прокомментировал информацию о переговорах с бывшим главным тренером столичной «Родины» Франком Артигой.

«Была информация, что главным тренером назначен Слишкович, теперь Артига. У нас еще Талалаев из отпуска не вернулся. Предлагаю к подобной информации относиться соответствующим образом», - передает слова руководителя Metaratings.ru.

Напомним, что в настоящий момент пост главного тренера «Химок» занимает Андрей Талалаев. Под руководством российского специалиста подмосковная команда выиграла Мелбет-Первую лигу и поднялась в элитный дивизион.