Сёмин прокомментировал переход Сафонова в «ПСЖ»

Экс-рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о трансфере вратаря сборной России Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Переход Сафонова - большая заслуга академии «Краснодара». Есть ли у Сафонова шансы выиграть конкуренцию за место в стартовом составе? Если его приглашают, то есть. Зависит от него», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что о трансфере 25-летнего вратаря в парижский топ-клуб было объявлено в пятницу, 14 июня. Матвей подписал с французами долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2029 года. Его переход обошелся «ПСЖ» в 20 миллионов евро.