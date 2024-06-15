Форвард «Рубина» Даку рассказал о своём будущем в клубе

Мирлинд Даку, форвард казанской команды, дал комментарий о своём будущем в клубе.

По словам футболиста, его всё устраивает в «Рубине».

- Никогда не знаешь что произойдёт – футбол вещь непредсказуемая. Сейчас я спокоен и вообще на этом не зацикливаюсь. Это приятно, что тебя высоко оценивают. В «Рубине» всё супер, мне всё нравится, - передаёт слова нападающего «Рубина» «Спорт БИЗНЕС Online».

Даку принадлежит «Рубина» с лета прошлого года, подписав с клубом контракт сроком на три года. В завершившемся сезоне албанец принял участие в 33 матчах, в которых 10 раз поразил ворота соперников и сделал четыре ассиста на партнёров. Трансферная стоимость 26-летнего игрока оценивается в 1,5 млн евро.