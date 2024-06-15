В агентстве Роши сообщили, что футболист поедет на сборы с ЦСКА

В агентстве Sferico Sports Management, которое представляет интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, высказались о будущем бразильского футболиста.

«Виллиан точно начнёт сборы с ЦСКА, а что будет дальше — посмотрим», — сказали в агентстве в комментарии для «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 29-летний футболист провёл в составе «армейцев» 36 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 6 миллионов евро.

Роша выступает за ЦСКА с 2022 года, ранее он защищал цвета португальского клуба «Портимоненсе». Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 2025 года.