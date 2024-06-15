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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кирьяков: «Первые пять-шесть игр покажут, насколько «Динамо» готово добиваться серьёзных результатов»

15 Июня 2024 • 11:28 Комментировать

Бывший игрок «Динамо» Сергей Кирьяков оценил перспективы «бело-голубых» в следующем сезоне.

Напомним, в прошедшем розыгрыше чемпионата России динамовцы упустили чемпионский титул в заключительном 30-м туре, уступив «Краснодару» (0:1). Для победы в турнире «бело-голубым» было достаточно сыграть вничью.

«Вероятно, будет синдром второго сезона, где ты должен доказывать. Если «Динамо» это сделает, то мы будем иметь команду, которая выходит на очень серьёзный уровень.  Думаю, первые пять-шесть игр покажут, насколько «Динамо» готово добиваться серьёзных результатов», — цитирует Кирьякова Metaratings.

Отметим, что своё последнее на сегодняшний день чемпионство динамовцы выигрывали в 1976 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Кирьяков
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