Испанский тренер Артига возглавит клуб РПЛ

Испанский специалист Франк Артига получит работу в клубе Российской премьер-лиги. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Иван Карпов.

Согласно информации инсайдера, бывшего тренера столичной «Родины» хотят пригласить подмосковные «Химки». Стороны могут подписать двухлетнее трудовое соглашение с опцией продления на один сезон. Заработная плата Артиги составит три миллиона рублей в месяц.

Напомним, что испанец занимал пост главного тренера «Родины» с октября прошлого года.

По итогам минувшего сезона «Химки» стали победителями Мелбет-Первой лиги. Команда из Подмосковья вышла в Премьер-лигу вместе с махачкалинским «Динамо» и «Акроном».