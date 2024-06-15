Ребров отреагировал на переход Сафонова в «ПСЖ»

Экс-голкипер столичного «Спартака» Артём Ребров поделился мыслями насчет перехода российского вратаря Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».
«Классно, что наши ребята уезжают в европейские клубы. И при этом довольно известные за пределами топ-чемпионатов. А тут еще и вратарь, что круче вдвойне! Хочется, чтобы все получилось», - гласит сообщение Реброва в социальных сетях.
О трансфере Сафонова в парижский гранд было объявлено в пятницу, 14 июня. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. 25-летний голкипер подписал с чемпионом Лиги 1 пятилетнее трудовое соглашение.
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