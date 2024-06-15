Ребров отреагировал на переход Сафонова в «ПСЖ»

«Классно, что наши ребята уезжают в европейские клубы. И при этом довольно известные за пределами топ-чемпионатов. А тут еще и вратарь, что круче вдвойне! Хочется, чтобы все получилось», - гласит сообщение Реброва в социальных сетях.