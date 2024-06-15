Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в случае подписания защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова «Спартак» наверняка покинет Леон Классен. Также под вопросом будущее португальского игрока «красно-белых» Томаша Тавареша.

Ранее сообщалось, что 25-летний Горшков близок к переходу в «Спартак». В настоящий момент стороны обсуждают условия личного контракта футболиста.

В минувшем сезоне Горшков провёл за «Крылья Советов» 34 матча, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 3 миллиона евро.