Гранат: «Спартак» не стоит сбрасывать со счетов в предстоящем сезоне»

Бывший игрок «Спартака» Владимир Гранат поделился ожиданиями от выступлений «красно-белых» в следующем сезоне.

Напомним, новым тренером «Спартака» стал Деян Станкович, ранее работавший в «Црвене Звезде», «Ференцвароше» и «Сампдории».

«Спартак» не стоит сбрасывать со счетов в предстоящем сезоне, туда пришёл тренер с именем, по крайней мере с именем футболиста. Думаю, этот тренер сыграет важную роль и у него будет большой авторитет в команде», — цитирует Граната Metaratings.

Отметим, что прошедший розыгрыш чемпионата России «Спартак» завершил на пятом месте в турнирной таблице. По ходу сезона на посту наставника московской команды Гильермо Абаскаля сменил Владимир Слишкович.