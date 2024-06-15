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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кафанов: «Приглашения Сафонова в «ПСЖ» недостаточно для сравнения с Акинфеевым»

15 Июня 2024 • 10:37 Комментировать

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов выразил мнение, что переход в «ПСЖ» не позволяет Матвею Сафонову превзойти легендарного голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«У Игоря так много различных достижений, что одного приглашения даже в такую команду, как «ПСЖ», недостаточно для сравнения с ним. Матвей только сейчас по-настоящему начинает свою карьеру», — приводит слова Кафанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, о переходе Сафонова в «ПСЖ» было объявлено вчера, 14 июня. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

Отметим, что Акинфеев защищает ворота ЦСКА с 2003 года. В составе «армейцев» опытный голкипер успел стать шестикратным чемпионом России и семь раз выиграть Кубок страны.  

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Акинфеев ПСЖ Виталий Кафанов Матвей Сафонов ещё теги
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