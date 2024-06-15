Тошич верит, что ЦСКА станет чемпионом в новом сезоне

Экс-футболист московского ЦСКА Зоран Тошич поделился ожиданиями от выступления «армейцев» в следующем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Верю, что ЦСКА выиграет в следующем сезоне. Николич везде выигрывал трофеи, где работал. Надеюсь, с новыми трансферами ЦСКА составит качественную конкуренцию в борьбе за чемпионство», - передает слова Тошича «РБ Спорт».

Напомним, что по итогам прошедшего сезона ЦСКА финишировал лишь на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. После завершения игровой кампании с поста главного тренера команды был уволен Владимир Федотов.