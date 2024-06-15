Наставник «Краснодара»: «Мы гордимся Сафоновым»

Мурад Мусаев, наставник краснодарской команды, высказался о продаже клубом своего воспитанника Матвея Сафонова.

Напомним, 14 июня было официально объявлено, что с нового сезона Сафонов будет защищать цвета французского «ПСЖ», с голкипером подписан контракт сроком на пять лет.

- Мы гордимся Матвеем, тем, что наш воспитанник перешел в один из сильнейших клубов Европы. Особенно ценно, что он у нас с первого класса, прошел все ступени. Матвей всегда был предан «Краснодару», у него никогда не было агента, подписывал контракты сам, - цитирует главного тренера «быков» «Матч ТВ».

Напомним, по данным СМИ, клуб из Парижа заплатит «Краснодару» за футболиста порядка 20 миллионов евро.