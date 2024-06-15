Билялетдинов: «Сафонов получит шансы играть в «ПСЖ»

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о перспективах вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Напомним, официально о переходе Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» было объявлено вчера, 14 июня. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

По мнению Билялетдинова, 25-летний Сафонов получит возможность проявить себя в составе французского гранда.

«Иногда под отдельного соперника нужно выбрать вратаря определённого плана. Бывает, что кто-то неудачно сыграл и ему надо дать передохнуть. Считаю, что Матвей получит шансы играть», — приводит слова Билялетдинова «Газета.Ру».

В минувшем сезоне Сафонов провёл за «Краснодар» 30 матчей, пропустил 27 голов и 11 раз сохранил свои ворота «сухими».