«Спартак» усилится российским защитником

25-летний защитник Юрий Горшков может покинуть самарские «Крылья Советов» и продолжить карьеру в московском «Спартаке».

Как сообщает Metaratings.ru, футболист близок к трансферу в стан «красно-белых». В настоящий момент стороны согласовывают условия трудового договора.

В минувшем сезоне Горшков принял участие в 29 поединках Российской премьер-лиги, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

По итогам прошлого сезона «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Крылья Советов» заняли девятую позицию.