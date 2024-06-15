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Радимов: «Своё игровое время в «ПСЖ» Сафонов получит»

15 Июня 2024 • 09:30 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
08.08 21:00

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о переходе вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

Напомним, о трансфере было объявлено вчера, 14 июня. Сумма сделки составила 20 миллионов евро.

«Своё игровое время Матвей получит. Как он им распорядится, будем смотреть. «ПСЖ» покупает за 20 миллионов очень хорошего вратаря, а дальше уже будет играть тот, кто выиграет конкуренцию», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Отметим, что «ПСЖ» является действующим чемпионом Франции и полуфиналистом прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов. Основным голкипером в этой команде является итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

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Владислав Радимов ПСЖ Матвей Сафонов ещё теги

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