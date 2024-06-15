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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дркушич: «Для меня было бы честью выступать за «Зенит»

15 Июня 2024 • 09:17 Комментировать

Защитник «Сочи» и сборной Словении Ваня Дркушич признался, что был бы рад перейти в «Зенит».

Напомним, ранее ходили слухи об интересе к Дркушичу со стороны французского «Нанта».  Футболист признался, что ему было бы сложно сделать выбор между клубом Лиги 1 и «Зенитом».

«С одной стороны, «Нант» — это Европа, топ-5 лиг. С другой стороны — «Зенит», самый большой клуб России. Для меня было бы честью играть за такой клуб», — цитирует Дркушича «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Дркушич провёл за «Сочи» 24 матча, в которых забил два мяча. Отметим, что защитник будет представлять сборную Словении на Евро-2024.

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