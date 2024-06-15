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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» подрезал голкипера у «Спартака» и забирает лидера «Локо», украинский бомбардир едет в «Атлетико»: главные трансферы и слухи недели

15 Июня 2024 • 08:55 Комментировать

Главные трансферные новости прошедшей недели

Стартовал чемпионат Европы по футболу, с чем вы всех и поздравляем! И пока все не переключились на футбольные баталии, подводим итоги недели в околофутбольных. А новостей по переходам было много – вдруг активизировался «Зенит», подаёт признаки жизни и ЦСКА. Интересно, что «дербанят» они оба «Локомотив». «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире скаутов и футбольных агентов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Зенит» нацелился на лидера «Локо» и подрезал «Спартак»

Наибольшую активность во вторую неделю лета проявил «Зенит». Для начала питерцы перехватили Евгения Латышонка, на которого положил глаз «Спартак». «Красно-белые» уже договорились с «Балтикой», но тут появился чемпион и предложил свои условия. Сумма трансфера при этом совсем не велика – 10 миллионов рублей. Столько же платил и «Спартак», но по личным условиям Латышонок выбрал Санкт-Петербург. Контракт Евгения с «Зенитом» рассчитан на четыре года.

Другой трансфер чемпиону России будет провести чуть сложнее. Питерцы нацелились на лидера «Локомотива» и лучшего ассистента прошлого сезона РПЛ – Максима Глушенкова. В деньгах вопроса нет, питерцы готовы заплатить сумму отступных. Осталось лишь уговорить самого футболиста, который вроде склоняется к трансферу в Европу. Интересно, что противится и вторая сторона: инсайдеры сообщают, что в частичном обмене «Зенит» хочет задействовать Ивана Сергеева, однако форвард не горит желанием переходить в «Локомотив».

Без участия Сергеева трансфер более реален, всё чаще проскакивают новости о согласии Глушенкова. Близки к переходу в «Зенит» и два игрока «Бешикташа» - Жедсон Фернандеш и Бактиёр Зайнутдинов, хорошо знакомый российскому болельщику по ЦСКА.

«Локомотив» приобрёл форварда

Москвичи же вообще активны в трансферных делах. К уходу Максима Глушенкова «Локомотив» всё-таки готовится, правда, приобретает форварда, более нацеленного на удар. У «Оренбурга» приобретён Дмитрий Воробьёв. За 26-летнего форварда «Локомотив» заплатил 2,5 миллиона евро и уже представил его широкой публике. В прошлом сезоне Дмитрий провёл 25 матчей за «Оренбург», забив восемь голов.

ЦСКА разбирает «железнодорожников»

Никак не можем отойти от «Локомотива». Марко Николич раньше возглавлял «железнодорожников», а теперь возглавил ЦСКА, но связи с «красно-зелёными» футболистами терять не хочет. А тут как раз вовремя завершились контракты у Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука. Инсайдеры уверяют, что ЦСКА уже вовсю работает над выгодным подписанием полузащитников.

За такое развитие событий говорит и блок трансфера Зукича. ЦСКА уже договорился с капитаном «Войводины» и с клубом, которому пообещал 1,2 миллиона евро, но Марко Николич решил хорвата не подписывать. А Деян как раз играет на позиции Жемалетдинова и Миранчука.

Европейские топ-чемпионаты

Украинский бомбардир едет в Мадрид

Лучший бомбардир Ла Лиги, кажется, выбрал себе новый клуб. Местная пресса сообщает, что Артём Довбик решил не идти в Лигу чемпионов с «Жироной», вместо этого он согласился на переезд в Мадрид. «Атлетико» заручился принципиальным согласием форварда на трансфер, сумма которого составит 40 миллионов евро. Правда, не оставляет надежд заполучить Довбика и «Наполи», готовый даже перебить предложение по деньгам. В прошлом сезоне Артём провел за «Жирону» 41 матч, забил 25 мячей и сделал 10 голевых передач.

«Бавария» обокрала чемпиона

Новоиспечённый чемпион Германии решил, что повторить успех будет легче в стане «Баварии». Защитник сборной Германии Джонатан Та согласовал с мюнхенцами условия личного контракта на пять лет, в Леверкузене об этом тоже знают. В ближайшее время «Бавария» и «Байер» ударят по рукам, согласовав сумму трансфера, уверяет немецкая пресса. 28-летний защитник в прошлом сезоне цементировал оборону Леверкузена, проведя 48 матчей за «Байер» во всех турнирах, забил шесть голов и даже отдал одну результативную передачу.

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