Ташуев: «Конкретных предложений у меня нет»

Сергей Ташуев, российский футбольный тренер с апреля никакую команду не тренирует. В том весеннем месяце он покинул пост главного тренера воронежского «Факела». Сергей Абуезидович рассказал о том, есть ли у него предложения и порассуждал о своём будущем.

«Есть различные варианты — Россия, другие страны. Но это все как обычно. Общаемся. Так звонят и другим тренерам, не только мне», - говорит Ташуев «Матч ТВ», поясняя, что конкретных предложений у специалиста нет.

Как добавил тренер, интересуются им из ближайших к России зарубежных стран.

«Не Европа, не Австралия», - смеётся Ташуев.