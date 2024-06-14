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Тикнизян близок к переходу в «Зенит» — «Спартак» отказался от игрока слухи

14 Июня 2024 • 21:47 Комментировать

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.

Как стало известно Metaratings, «Зенит» находится на финальной стадии переговоров с 25-летним футболистом.

Источник отмечает, что «Спартак», который тоже был заинтересован в Тикнизяне, принял решение отказаться от покупки защитника.

В прошедшей кампании Тикнизян принял участие в 30 встречах во всех турнирах, забил девять мячей и стал автором шести ассистов.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 6,5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Зенит Наир Тикнизян трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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