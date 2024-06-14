Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.

Как стало известно Metaratings, «Зенит» находится на финальной стадии переговоров с 25-летним футболистом.

Источник отмечает, что «Спартак», который тоже был заинтересован в Тикнизяне, принял решение отказаться от покупки защитника.

В прошедшей кампании Тикнизян принял участие в 30 встречах во всех турнирах, забил девять мячей и стал автором шести ассистов.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 6,5 миллионов евро.