Шалимов рассказал, в чём нужно прибавить Сафонову

Известный российский тренер Игорь Шалимов дал свой комментарий после перехода Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».

По словам Шалимова, экс-вратарю «Краснодара» нужно прибавить в игре ногами, чтобы конкурировать с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой.

- Если Сафонов хочет завоевать место в стартовом составе, то ему нужно поправлять игру ногами. Они с Доннаруммой одинаковые, ошибиться может и тот, и другой, - передаёт слова Шалимова «Матч ТВ».

Напомним, о трансфере Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» стало известно 14 июня, с футболистом подписан контракт сроком на пять лет. По некоторым данным, сумма трансфера составит 20 миллионов евро.