Дркушич хочет перейти в российский топ-клуб

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич ответил на вопрос о своём возможном уходе из стана южан.

«Все зависит от предложения, но мне очень понравилось в России. После чемпионата Европы, если будет хорошее предложение, мы его обсудим», — приводит слова Дркушича Metaratings.

Футболист признался, что готов продолжить карьеру в большом российском клубе, но также думает о возможном отъезде в Европу.

В минувшем сезоне 24-летний Дркушич принял участие в 24 матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми голами.

Трудовой договор защитника с «Сочи» рассчитан до середины 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Дркушича в 2,8 миллионов евро.

Напомним, по итогам сезона «Сочи» занял последнее место и вылетел из РПЛ.