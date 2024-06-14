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Бушманов заявил, что если Сафонов будет стабильно играть в «ПСЖ», то его трансфер станет самым громким в истории российского футбола эксклюзив

14 Июня 2024 • 20:41 Комментировать

Бывший защитник сборной России Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

- «ПСЖ» объявил о переходе Матвея Сафонова. Вы допускали такое развитие событий или вас удивил этот трансфер?

- Это здорово, что Сафонов перешел в такой клуб. Понятно, что там его ждет очень жесткая конкуренция, но он к ней готов. Будем надеяться, что у него все получится в новом клубе.

- Чем Сафонов мог привлечь внимание такого топ-клуба, учитывая, что мы уже долгое время не выступаем на международной арене?

- Сафонов – сильный голкипер с большим потенциалом. При этом он еще достаточно молодой и должен прибавлять. Этим и привлек внимание.

- Какие перспективы у Сафонова в «ПСЖ», где ему предстоит конкурировать с Доннаруммой?

- Понятно, что добыть место в составе будет сложно. Но если Сафонов туда переходит, значит, он верит в свои силы и в то, что сможет выиграть конкуренцию.

- А может быть, он понимает, что будет сидеть под Доннаруммой, но из-за громкого имени клуба хочет засветиться?

- Надеюсь, Матвей все-таки будет играть. Тем более, «ПСЖ» проводит много матчей за сезон, потому что выступает в разных турнирах. Так что практика у него наверняка будет. А дальше все зависит от него.

- Если Сафонов будет мало играть, не потеряет ли он свою квалификацию?

- Загадывать не имеет смысла, надо посмотреть, что получится из этого перехода. Но в любом случае, для Сафонова это шаг наверх. Он получит только пользу от этого. Я не думаю, что он готов прийти в команду и просто сесть на лавку. Тем более это голкипер, который всегда имел игровую практику. Это явный первый номер.    

- Можно ли этот трансфер назвать самым громким в российской истории?

- Наверное, это один из таковых.

- Какой трансфер был громче этого?

- Вы же помните, куда уезжал Аршавин?

- В «Арсенал». Считаете, переход Аршавина был круче?

- Если бы мы знали, что Сафонов точно будет первым номером в «ПСЖ», тогда, это однозначно был бы самым крутым трансфером в российской истории. Но мы понимаем, что его ждет конкуренция, которую он не факт, что выиграет. Надо посмотреть, что из этого получится. 

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Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар ПСЖ Евгений Бушманов Матвей Сафонов ещё теги
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