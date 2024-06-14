Экс-президент «Локомотива»: «Восполнить потерю Глушенкова практически невозможно»

Николай Наумов, который ранее занимал должность президента «железнодорожников», отреагировал на возможный переход полузащитника Максима Глушенкова в «Зенит».

Ранее в СМИ была информация, что «Локомотив» и «Зенит» договорились о трансфере футболиста, отмечалось, что официально о переходе должны объявить в ближайшее время.

- Потеря Глушенкова для «Локомотива» очень серьёзная. Восполнить её крайне сложно, практически невозможно. Тем более, что летнее межсезонье очень короткое. Заменить такого игрока, который находился на подъёме и отлично вписался в команду, будет очень непросто, - передаёт слова бывшего президента столичного клуба Vprognoze.ru.

24-летний футболист в минувшем сезоне забил шесть голов и сделал 16 ассистов на партнёров, проведя в РПЛ 29 матчей.