Генсек РФС: «Уже лично поздравил Сафонова»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отреагировал на громкий трансфер из РПЛ во французскую Лигу 1. Игроком «ПСЖ» стал Матвей Сафонов, воспитанник академии «Краснодара».

«Уже лично его поздравил. Матвей — сильный игрок, который украшал наш чемпионат», - сказал Митрофанов телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Сафонов подписал с парижанами пятилетний контракт. Ориентировочно «ПСЖ» потратил на вратаря сумму в 20 млн евро.

Ранее сообщалось, что Матвей стал самым дорогим купленным вратарём в истории высшего дивизиона Франции. Он опередил бывшего голкипера «ПСЖ» Кейлора Наваса.

Матвей Сафонов – игрок «ПСЖ»