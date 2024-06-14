Бывший тренер молодёжной сборной России Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о переходе голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

- «Краснодар» и «ПСЖ» официально объявили о переходе Матвея Сафонова. Вы допускали такое развитие событий, потому что многие не верили в этот громкий переход?

- Я не верил. Это очень хорошая новость для нашего футбола. Будет он играть или нет – сложный вопрос, потому что там есть Доннарумма. Все-таки это ведущий итальянский голкипер. Но Матвей даже если будет вторым номером, станет участвовать в каких-то матчах. Это уже хорошо.

- Сафонов соответствует уровню «ПСЖ»?

- Да. Он уже стал лидером «Краснодара» и является основным голкипером нашей сборной. По своему мастерству, харизме, опыту, который у него есть, Сафонов уже созрел для команд-грандов. Он мог бы играть не только в «ПСЖ», но и «Реале», например, «Барселоне». Наша вратарская школа очень сильная. У нас еще есть много голкиперов, которые уже готовы для серьезных команд. То, что Матвей перешел в «ПСЖ», хорошо и для нашей сборной.

- Можно ли этот трансфер назвать самым громким в российской истории?

- У нас были хорошие трансферы, но среди вратарей это действительно самый громкий переход. В свое время Дасаев уходил играть в «Севилью», Овчинников - в «Бенфику». Но «ПСЖ» сейчас – это ведущий французский клуб и элитная команда Европы.

- Чем Сафонов мог привлечь внимание такого топ-клуба?

- Думаю, дело в том, что менеджеры клуба начали искать вратаря, потому что Доннарумма подумал, что у него нет конкурентов. Поэтому Сафонова взяли, чтобы он конкурировал с итальянцем. Не надо думать, что Матвея взяли первым номером. Доннарумма сейчас увидит, что пришел сильный вратарь, и начнет более серьезно к себе относиться. Он еще в расцвете сил. Поэтому здесь все зависит от тренера, даст ли он возможность россиянину играть.

- Если Сафонов будет мало играть, не потеряет ли он свой уровень, или с такими конкурентами это невозможно?

- Раз его взяли, значит, на него рассчитывают, и будут давать возможность выходить на поле. Есть проходные матчи. Думаю, играть он будет. Но основным голкипером пока он стать не сможет. Доннарумма свое место не отдаст.

- Отъезд Сафонова в один из топ-клубов говорит о том, что к нам смягчается отношение в Европе?

- Если ты хороший игрок, и в тебе заинтересованы, нет проблем пригласить тебя в команду в любом случае.

Елена Григорьевская