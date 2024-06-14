Чернышов: Уход Глушенкова будет большой потерей для «Локомотива»

Российский тренер Андрей Чернышов высказался о возможном уходе нападающего Максима Глушенкова из «Локомотива».

По мнению Чернышова, уход Глушенкова станет серьезной потерей для столичного клуба.

«Зенит», ставший чемпионом, понимает, что выиграть золотые медали следующего чемпионата будет сложнее. Это нормально, что они усилятся таким перспективным и классным футболистом», — приводит слова Чернышова Legalbet.

В прошедшем сезоне 24-летний Глушенков сыграл в 38 встречах во всех турнирах, забил восемь голов и стал автором 21 ассиста.

Ранее сообщалось, что Глушенков близок к переходу в санкт-петербургский «Зенит».