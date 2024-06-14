Воспитанник «Локомотива» перешёл в «Балтику»

Футболист Тимофей Щелкунов теперь будет выступать за «Балтику».

Как сообщается на страницах калининградского клуба в социальных сетях, с «Локомотивом» достигнута договорённость о переходе защитника в «Балтику». Контракт будет действовать до 2028 года. Щелкунов является воспитанником «железнодорожников».

В прошлом сезоне Щелкунов провёл за молодёжный состав столичной команды 22 матча, забил два гола и сделал пять результативных передач на своих партнёров по команде.

Напомним, «Балтика» в прошлом сезоне РПЛ заняла предпоследнее место в турнирной таблице и вылетела в Первую лигу. Также клуб дошёл до финала Кубка страны, где уступил «Зениту» (1:2).