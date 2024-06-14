Чернышов рассказал, кто может заменить Глушенкова в «Локомотиве»

Российский тренер Андрей Чернышов поделился мнением о том, кто может заменить нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова в случае его ухода в «Зенит».

«Думаю, для Пиняева появляется шанс заменить Глушенкова. Возможно, он уже чувствует, что становится основным игроком», — приводит слова Чернышова Legalbet.

Специалист считает, что Пиняеву уже пора брать на себя инициативу и играть более стабильно.

В минувшем сезоне 19-летний Пиняев принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил три мяча и записал на свой счет пять ассистов.

Контракт Пиняева с «Локомотивом» рассчитан до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в восемь миллионов евро.