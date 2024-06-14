Оздоев: «Пирло оказался простейшим человеком, который идёт на контакт со всеми»

Магомед Оздоев высказался об Андреа Пирло. Вместе с бывшим полузащитником сборной Италии и «Ювентуса» Магомед работал в позапрошлом сезоне в стамбульском клубе «Фатих Карагюмрюк». Итальянец тогда был главным тренером команды турецкой Суперлиги.

«Ехал к нему, как к личности, великому полузащитнику. Реальность превзошла ожидания: Андреа оказался простейшим человеком, который очень легко идёт со всеми на контакт. Это показывает величие и очень подкупает», - говорит Оздоев для портала Sport24.

Ранее Оздоев признался, что поехал играть в «Фатих Карагюмрюк» именно из-за имени Пирло.