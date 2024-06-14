Переход Сафонова стал самым дорогим трансфером голкипера в истории Лиги 1

Матвей Сафонов вечером пятницы официально представлен в качестве голкипера «ПСЖ». В топовый европейский клуб Матвей перебрался из «Краснодара», воспитанником которого является.

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», в истории французской Лиги 1 Матвей стал самым дорогим приобретённым голкипером. С учётом бонусов, «ПСЖ» потратил на Матвея 20 млн евро, это самая большая сумма. В топ-3 самых дорогих трансферов вратарей в истории чемпионата Франции входят переходы Кейлора Наваса в «ПСЖ» (15 млн) и Бенжамена Лекома в «Монако» (13,5 млн).

Ранее Сафонову пожелал успехов его родной клуб – «Краснодар».