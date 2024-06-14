Газзаев: «Переход Сафонова – настоящий прорыв»

Валерий Газзаев, бывший тренер московского ЦСКА высказался о громкой новости пятницы. Матвей Сафонов, голкипер «Краснодара» официально перебрался в «ПСЖ», с которым подписал пятилетний контракт.

«Учитывая изоляцию, трансфер Сафонова в «ПСЖ» — это прорыв. Это прекрасная новость, хочу пожелать Сафонову, чтобы у него сложилось все так, как он хочет», - говорит Газзаев «Матч ТВ».

Как добавил Газзаев, он уверен, что Сафонов составит достойную конкуренцию Джанлуиджи Доннаурмме.

Напомним, что Сафонов – воспитанник одной из самых известных российских футбольных академий – академии «Краснодара».

Матвей Сафонов – игрок «ПСЖ»