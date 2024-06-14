Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Нужно пожелать удачи Матвею! Наш воспитанник, вратарь номер один в сборной России, номер один в «Краснодаре». В общем-то надежда российского футбола на этой линии.

Конечно, обязательно нужно пожелать удачи, дай Бог, чтобы всё сложилось. Я поверю в то, что он перешёл, когда он будет на тренировочной базе в «ПСЖ», — сказал Колосков.

14 июня «ПСЖ» официально объявил о подписании Сафонова. Контракт между сторонами рассчитан до 2029 года.