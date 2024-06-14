Оздоев рассказал, почему прошлым летом не оказался в «Фенербахче»

Летом 2023 года Магомед Оздоев, российский полузащитник покинул «Фатих Карагюмрюк» - не самый популярный стамбульский клуб. Спустя год Магомед рассказал, что мог тем летом перейти в топовый турецкий клуб – стамбульский «Фенербахче», однако «канареек» не устроили финансовые условия сделки.

«Люди из клуба даже звонили в Россию и узнавали насчет меня. Как оказалось, «Фатих» сильно задрал цену. Поэтому в «Фенере» не захотели платить такие деньги», - вспоминает Оздоев для портала Sport24.

Напомним, что в сезоне-2023/24 Магомед стал с ПАОКом, греческим клубом из Салоников чемпионом Греции.