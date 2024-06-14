Сёмин – о переходе Сафонова в «ПСЖ»: «Считаю, что это огромное событие»

Юрий Сёмин, в прошлом наставник ряда российских клубов, высказался о переходе в «ПСЖ» российского вратаря Матвея Сафонова.

Напомним, 14 июня стало официально известно, что Сафонов со следующего сезона будет защищать цвета парижского клуба, соглашение с футболистом рассчитано до 2029 года.

В СМИ ранее была информация, что «ПСЖ» за трансфер голкипера должен выплатить «быкам» порядка 20 миллионов евро.

- Считаю, это большое событие, потому что его воспитала академия «Краснодара». Это громадный успех Галицкого, который дождался того момента, что его воспитанники играют в топовых европейских клубах, - передаёт слова Сёмина «Матч ТВ».

Сафонов за свою карьеру 175 раз выходил на поле в футболке «Краснодара» и в 53 встречах смог отстоять «на ноль».