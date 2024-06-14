Российский футбольный агент Алексей Сафонов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на переход однофамильца, вратаря сборной России Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Я желаю удачи! Серьёзного игрока «ПСЖ» приобрёл.

Он встал в один ряд с Аршавиным, Головиным. Бут ещё побеждал в Лиге чемпионов с «Боруссией». Это серьёзные переходы были», — сказал Сафонов.

14 июня парижане объявили о трансфере 25-летнего голкипера сборной России. Контракт рассчитан до лета 2029 года, а сумма трансфера составила 20 млн евро.