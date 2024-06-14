Оздоев – о Михаиле Кержакове: «Настоящий дедок»

Магомед Оздоев, полузащитник ПАОКа уже два года не играет в России. Летом 2022 года он перебрался в стамбульский «Фатих Карагюмрюк», покинув «Зенит» свободным агентом.

Ранее Оздоев рассказал, что по-прежнему общается из своих бывших одноклубников с голкипером питерцев – Михаилом Кержаковым.

«У него вечные проблемы с телефоном: то выключен, то связь забыл оплатить. Настоящий дедок. Когда Миша пишет, главное сразу же ему ответить, а то потом неделю можно ждать», - делится Оздоев для Sport24.

Как добавил Оздоев, на зенитовские сборы Кержаков никогда не брал свой нормальный современный телефон, а предпочитал ему кнопочный, чтобы не отвлекаться.