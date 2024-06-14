В сборной России отреагировали на переход Сафонова словом из трёх букв

Вечером пятницы «ПСЖ» официально объявил о переходе Матвея Сафонова, голкипера «Краснодара». С воспитанником «быков» подписан пятилетний контракт.

В комментариях под постом в соцсети «ПСЖ» о переходе Сафонова отметился официальный аккаунт сборной России.

«НАШ!», - гласит текст комментария аккаунта российской команды.

Отметим, что и в своём аккаунте сборная России сделала пост, посвящённый переходу Сафонова в новый клуб.

«Этому городу нужен новый герой», - написано под изображением с фото Матвея.

Напомним, что первым и единственным клубом Сафонова до переезда в Париж был его родной «Краснодар».