В сборной России отреагировали на переход Сафонова словом из трёх букв

Вечером пятницы «ПСЖ» официально объявил о переходе Матвея Сафонова, голкипера «Краснодара». С воспитанником «быков» подписан пятилетний контракт.
В комментариях под постом в соцсети «ПСЖ» о переходе Сафонова отметился официальный аккаунт сборной России.
«НАШ!», - гласит текст комментария аккаунта российской команды.
Отметим, что и в своём аккаунте сборная России сделала пост, посвящённый переходу Сафонова в новый клуб.
«Этому городу нужен новый герой», - написано под изображением с фото Матвея.
Напомним, что первым и единственным клубом Сафонова до переезда в Париж был его родной «Краснодар».
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