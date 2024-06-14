Оздоев рассказал, с кем по-прежнему общается из «Зенита»

Немалый отрезок своей карьеры, а именно четыре года российский полузащитник Магомед Оздоев провёл в питерском «Зените». Летом 2022 года он покинул Питер и перебрался в Турцию – в стамбульский «Фатих Карагюмрюк»ю

Магомед рассказал, с кем поддерживает связь из бывшего клуба.

«В основном со стаффом — с моими любимыми администраторами и массажистами. Из игроков ближе всех общаюсь с Мишей Кержаковым — переписываемся, поздравляем друг друга с праздниками», - говорит Оздоев для Sport24.

Как добавил Оздоев то, что он не играет в России уже два года, не мешает людям узнавать его в общественных местах.

В минувшем сезоне Магомед стал чемпионом Греции с ПАОКом.