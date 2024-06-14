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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» обратился к Сафонову после его перехода в «ПСЖ»

14 Июня 2024 • 19:18 Комментировать

14 июня «ПСЖ» официально сообщил о подписании контракта с российским голкипером Матвеем Сафоновым.

«Краснодар» в своих социальных сетях подтвердил переход вратаря во французский клуб и обратился к футболисту.

- Мы гордимся своим парнем и желаем ему грандиозных успехов в дальнейшей карьере! Верим в тебя, Матвей! – говорится в сообщении «быков».

Напомним, Сафонов - воспитанник «Краснодара», на его счету 175 матчей за краснодарский клуб, в которых он в 53 играх смог сохранить свои ворота «сухими».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заплатит «быкам» за голкипера порядка 20 миллионов евро.

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