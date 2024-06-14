Денис Черышев не намерен завершать карьеру

Этим летом российский полузащитник Денис Черышев остался без клуба. У него истекает контракт с «Венецией» через две недели.

Тем не менее, в агентстве Дениса Eleven Talent Group заявили, что карьеру игрока россиянин завершать пока не планирует.

«Мы пока не знаем, где он будет играть. Но да, желание продолжать карьеру есть», - цитирует «Матч ТВ» собеседника из агентства.

Напомним, что в минувшем сезоне «Венеция» вернулась в Серию А. Однако Черышев сыграл за свой клуб в малом количестве матчей - всего лишь в 10 во всех турнирах. Результативными действиями он не отмечался.

Дмитрий Черышев не исключил, что его сын может оказаться в «Шиннике»