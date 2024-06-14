Сёмин оценил трансфер Латышонка в «Зенит»

Известный тренер Юрий Сёмин дал комментарий по поводу трансфера вратаря Евгения Латышонка в «Зенит».

«Раз «Зенит» взял Латышонка, значит, клуб рассчитывает на вратаря. Он тоже переходит, осознавая свои силы. Он столкнётся с хорошей конкуренцией, сам Евгений с каждым годом прогрессирует и прогрессирует», - цитирует Сёмина Metaratings.

Сёмин добавил, что он не знает, сможет ли Латышонок выиграть конкуренцию у Михаила Кержакова. По словам экс-тренера «Локомотива», он не видит в этом трансфере бездумную трату денег, поскольку «Зенит» просто так футболистов не приглашает.

Напомним, что Латышонок подписал с «Зенитом» контракт на четыре года с опцией продления ещё на один год.