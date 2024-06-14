Французский топ-клуб «ПСЖ» официально объявил о переходе российского голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара». Игрока презентовали соцсети парижан. Вратарь национальной сборной России подписал контракт на пять лет – до середины 2029 года. Предполагается, что чемпион Франции заплатил за игрока 20 млн евро, учитывая бонусы.

Напомним, что Сафонов – воспитанник знаменитой футбольной академии «Краснодара». В минувшем сезоне в рамках РПЛ он сыграл во всех 30 матчах, в которых он пропустил суммарно 27 голов, а 11 раз вратарь отстоял ворота «быков» на ноль. Со своим уже бывшим клубом он стал серебряным призёром чемпионата России-2023/24.